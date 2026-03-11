Победительница этапа ЮГПР: в КП у меня всякие страдания, а в ПП я становлюсь более весёлой

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова высказалась об особенностях своих программ.

— Расскажите о своих постановках в этом сезоне.

— В короткой программе катаю своё настроение, которое очень быстро меняется. В начале у меня грустная первая половина, всякие страдания. А во второй половине открываюсь и становлюсь более весёлой. В произвольной программе катаю циркачку, эта постановка у меня уже давно — второй сезон.

— С кем вы работали над программами?

— Постановщик — Артём Федорченко. Программы отрабатывали с ним, с Ольгой Глебовной Симоновой, с Максимом Игоревичем Завозиным и с главным тренером Екатериной Владимировной Моисеевой.

— Как искали музыку для короткой программы?

— Для короткой мы достаточно быстро нашли идею. Тренеры решили дать послушать музыку, мне понравилось. Я в самом начале этого сезона предлагала много идей, может быть, в будущем воплотим какие-то, — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.