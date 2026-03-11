Скидки
Победительница этапа ЮГПР рассказала, как создаются костюмы к её программам

Победительница этапа ЮГПР рассказала, как создаются костюмы к её программам
Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова рассказала, как создаются костюмы к её программам.

— Как создавались костюмы к вашим программам?
— Мы отсылаем музыку к тем, у кого шьём, и нам подбирают разные варианты, накидывают много эскизов. Затем отправляем тренерам, и они там решают, какой лучше. Со мной тоже советуются, какой мне больше нравится, тогда уже и делаем выбор.

— Чьё мнение решающее в этом вопросе? И кто вам шьёт платья?
— И моё, и тренера. То есть в основном мы сходимся с выбором, поэтому проблем нет. Платья и на короткую, и на произвольную программу в этом году мне шьют в ателье «Аксель». Очень нравится сотрудничать с ними! — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

