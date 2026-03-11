Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин: то, что мы отстранены — это нехорошо

Алексей Мишин: то, что мы отстранены — это нехорошо
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался об отстранении российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

«Есть две позиции. Одна группа говорит: «Ну и что, мы всё равно лучшие, всё равно впереди планеты всей!» Считаю, то, что мы отстранены — это нехорошо. Если бы мы были частичкой мирового фигурного катания, были бы сильнее, мировое фигурное катание с нами тоже было бы сильнее», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина с днём рождения. 8 марта ему исполнилось 85 лет.

Материалы по теме
Фигуристка-сенсация взяла бронзу финала Гран-при! Интервью с Камиллой Нелюбовой
Эксклюзив
Фигуристка-сенсация взяла бронзу финала Гран-при! Интервью с Камиллой Нелюбовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android