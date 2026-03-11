Алексей Мишин: то, что мы отстранены — это нехорошо

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался об отстранении российских фигуристов от участия в международных соревнованиях.

«Есть две позиции. Одна группа говорит: «Ну и что, мы всё равно лучшие, всё равно впереди планеты всей!» Считаю, то, что мы отстранены — это нехорошо. Если бы мы были частичкой мирового фигурного катания, были бы сильнее, мировое фигурное катание с нами тоже было бы сильнее», — передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина с днём рождения. 8 марта ему исполнилось 85 лет.