Победительница этапа ЮГПР рассказала, как восстанавливалась после травмы ноги

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова рассказала, как восстанавливалась после травмы ноги

— Как удалось побороть страх заходить на элементы после травмы? Что говорили тренеры?

— Постепенно поборола. Времени было не так много, но старалась восстанавливаться не быстро, чтобы опять, не дай бог, не получить эту же травму. Тренеры поддерживали меня, говорили, что я всё умею, могу с тройными выйти и откатать. Сказали мне, что главное — собраться, всё дело в голове.

— Сейчас тяжело делать какие-то элементы из-за этой травмы? И что за повреждение было?

— Пока что нет, нетяжело делать. Получила я тогда травму ноги, а сейчас у меня всё хорошо со здоровьем, — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.