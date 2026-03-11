Скидки
Победительница этапа ЮГПР рассказала, как восстанавливалась после травмы ноги

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова рассказала, как восстанавливалась после травмы ноги

— Как удалось побороть страх заходить на элементы после травмы? Что говорили тренеры?
— Постепенно поборола. Времени было не так много, но старалась восстанавливаться не быстро, чтобы опять, не дай бог, не получить эту же травму. Тренеры поддерживали меня, говорили, что я всё умею, могу с тройными выйти и откатать. Сказали мне, что главное — собраться, всё дело в голове.

— Сейчас тяжело делать какие-то элементы из-за этой травмы? И что за повреждение было?
— Пока что нет, нетяжело делать. Получила я тогда травму ноги, а сейчас у меня всё хорошо со здоровьем, — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

«Трусова и Валиева ещё покажут хорошие результаты». Интервью с юниоркой Майей Сарафановой
Эксклюзив
«Трусова и Валиева ещё покажут хорошие результаты». Интервью с юниоркой Майей Сарафановой
