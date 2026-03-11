Алина Загитова рассказала, как провела 8 марта

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост после проведения ледового шоу «Ассоль» в Краснодаре.

«[Шоу] «Ассоль» состоялось в прекрасном Краснодаре! Спасибо всем людям из этого солнечного города за невероятную энергию, тепло и поддержку. И отдельное — тем, кто специально прилетел, чтобы увидеть это. Вот такое у меня было 8 марта», — написала Загитова на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления в финале серии Гран-при.