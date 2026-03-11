Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова рассказала, как провела 8 марта

Алина Загитова рассказала, как провела 8 марта
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост после проведения ледового шоу «Ассоль» в Краснодаре.

«[Шоу] «Ассоль» состоялось в прекрасном Краснодаре! Спасибо всем людям из этого солнечного города за невероятную энергию, тепло и поддержку. И отдельное — тем, кто специально прилетел, чтобы увидеть это. Вот такое у меня было 8 марта», — написала Загитова на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2017/2018 Загитова дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления в финале серии Гран-при.

Материалы по теме
Эксклюзив
Юниорка Майя Сарафанова назвала Медведеву и Загитову своими кумирами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android