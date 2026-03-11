Фигуристка Сарафанова — о занятиях гимнастикой: довольно хорошие результаты были в детстве

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова рассказала о занятиях гимнастикой.

— Можете немного рассказать о себе? Как вы пришли в фигурное катание?

— Раньше я занималась художественной гимнастикой, потом мама предложила попробовать фигурное катание. Начинала в Московской области кататься у Малевой Любови Ивановны, после чего мы съездили на сборы к Вилене и Максиму Завозиным. И они предложили нам пойти в ЦСКА на просмотр.

— Каких успехов вы добились в художественной гимнастике? Не было ли грусти из-за того, что пришлось покинуть этот спорт?

— Для своего возраста достаточно хорошие результаты были. Некие трудности были, поэтому и ушла. Грусти не было из-за того, что я была маленькая, поэтому не особо придавала этому значения. Ушла в пять с половиной лет и не помню, чтобы сильно была расстроена этому.

— Вы упомянули, что начинали кататься в Московской области. Получается, вы переехали в Москву?

— Да, переехала. Родилась в Московской области, в городе Щёлково. В Москву не было тяжело переезжать, я сделала это со всей своей семьёй.

— Скучаете по родному городу?

— Скорее нет, потому что, в принципе, в Москве мне очень нравится. Любимое место в родном городе — это дом. А вот к катку там, кстати, нет такой привязанности (смеётся).

— Помните свою первую тренировку? Дебютное соревнование?

— Да, первую тренировку помню. Пришла, покаталась там по кругу — ну и всё (улыбается). Какие-то упражнения мне давали, я их старалась выполнять. Соревнование первое тоже помню, а вот место, какое я там заняла, забыла, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.