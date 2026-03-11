Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник отреагировал на скандал с иском в суд против программы «Парфюмер»

Гуменник отреагировал на скандал с иском в суд против программы «Парфюмер»
Комментарии

Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник отреагировал на скандал с иском в суд против программы «Парфюмер».

«Я слышал [об иске]. Вообще не впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Я так понимаю, иск может любой человек подать, и он не обязательно будет принят.

Программы у меня хорошие, спасибо Даниилу Марковичу, особенно под оригинальную музыку хорошо получается», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

Материалы по теме
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android