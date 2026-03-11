Гуменник отреагировал на скандал с иском в суд против программы «Парфюмер»

Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник отреагировал на скандал с иском в суд против программы «Парфюмер».

«Я слышал [об иске]. Вообще не впервые с такой ситуацией сталкиваюсь. Я так понимаю, иск может любой человек подать, и он не обязательно будет принят.

Программы у меня хорошие, спасибо Даниилу Марковичу, особенно под оригинальную музыку хорошо получается», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).