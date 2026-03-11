Победительница этапа ЮГПР ответила, как справляется с волнением перед выступлениями

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова ответила, как справляется с волнением перед выступлениями.

— Что думаете о выступлении в короткой программе на первенстве Москвы?

— Думаю, что со своей задачей справилась. Можно было, конечно, лучше откатать, но в целом достаточно хорошо всё сделала. Нужно было попасть в топ-24 после короткой, потому что конкуренция очень сильная. Тренеры после проката похвалили меня, сказали, что я молодец.

— Что можно было бы улучшить?

— На вращениях побольше плюсов набирать, дорожку тоже можно было лучше выкатывать. По прыжкам, думаю, что можно повыше, а выезды, конечно, подлиннее. Но по личным ощущениям вроде хорошо.

— Как справляетесь с волнением перед прокатом?

— Перед выступлениями могу и в себе находиться, и поговорить с кем-то — тут 50 на 50. Когда речь идёт о попадании в топ-24, тогда уже немного начинаются переживания, что нет ни единого шанса на ошибку. Особенно когда все очень сильные, из-за чего нельзя допускать и малейшей помарки — именно это больше всего вызывает страх, — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.