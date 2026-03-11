Победительница этапа ЮГПР рассказала о своих увлечениях вне фигурного катания

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова рассказала о своих увлечениях вне фигурного катания.

— Помимо фигурного катания, за какими видами спорта вы следите?

— За хоккеем — и всё, наверное. Нравятся Кирилл Капризов и Александр Овечкин. Ну и, конечно же, мой брат нравится — он хоккеист.

— Ходите на соревнования брата?

— Да, посещаю их. Стараюсь ходить, конечно, когда есть время. А он на мои соревнования не ходит.

— Чем увлекаетесь вне льда?

— Особо ничем, нет времени на что-то другое. Учёба и спорт, всё. Хобби тоже нет, потому что, опять же, нет времени это всё совмещать. Фильмы я особо не смотрю, но из того, что видела недавно — это «Титаник». Сериалы тоже мало смотрю очень, не могу назвать. Музыку я разную слушаю, любимую песню не скажу, потому что такое лучше не знать (смеётся).

— Если бы не фигурное катание, то чем бы занимались? И есть ли мечта вне спорта?

— Я бы занималась гимнастикой или же большим теннисом. А в будущем пока что рассчитываю стать тренером. В плане этой работы мне было бы интереснее не ставить программы, а тренировать фигуристов. Вне спорта мечтаю хорошо сдать экзамены, а о чём-то глобальном вроде покупки дома, квартиры или машины я не думаю, — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.