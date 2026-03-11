«Осталась без трусов». Бойкова — о ситуации на тренировке с Дмитрием Козловским

Трёхкратная чемпионка России и победительница чемпионата Европы по фигурному катанию российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивных парах с Дмитрием Козловским, рассказала о забавном моменте на тренировке.

Козловский: эротичный ли это вид спорта? Я в данном контексте никогда не думал, всегда воспринимал это как некую деятельность, некую работу.

Бойкова: для меня это не эротично. Для меня более эротично выглядят танцы на льду. Ты уже не акробатику какую-то выполняешь, а у тебя уже все завязано на отношениях между мужчиной и женщиной.

Козловский: Саша для меня — это всё-таки не какой-то мешок с картошкой. Саша для меня не какой-то инструмент, а всё равно живой организм.

Бойкова: ну да, тебя партнер держит за ляжку, держит за талию. Но это твоя работа. Когда я пришла в пары, мне надо было научиться делать поддержки, некоторые не получались с первого раза. Один раз я полетела вниз головой, но Дима поймал меня за штаны. Я осталась без трусов и без штанов. Зато с целой головой, — сказали фигуристы в сериале «Метод Тутберидзе» в Okko.