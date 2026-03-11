«Конечно, не смотрела». Роднина высказалась о зрелищности финала Гран-при России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о финале Гран-при России по фигурному катанию.

— Вы смотрели финал Гран-при России?

— Конечно, нет! Это уже конец сезона. Интересно будет посмотреть, что будет в новом сезоне. А сейчас-то что там смотреть? Всё уже разыграно.

— После Олимпийских игр было неинтересно смотреть?

— Вопрос не в Олимпиаде. В это время года соревнования рассматривают, чтобы взглянуть, что происходит с нашим резервом. Мне интересно смотреть, когда идёт какое-то определение, а не просто внутренние турниры. Это не значит, что финал Гран-при России сам по себе неинтересный турнир. Просто это моё личное ощущение, — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».