«Не договорились по деньгам». Мать Костылевой — о решении Сарновских уйти от Плющенко

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, прокомментировала решение российских фигуристов Никиты Сарновского и Софии Сарновской покинуть академию Евгения Плющенко. Спортсмены будут тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

«Не договорились по деньгам. Месяц назад вся семья уже покидала на четыре дня академию с вещами. Выторговывали, как они обычно это делали в течение всех лет у Плющенко, «материальные блага». Сейчас, наверное, был очередной список требований, на который администрация не пошла и не захотела выполнить», – написала Костылева в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что Никита Сарновский и его сестра София перешли от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе из-за конфликтных ситуаций с Ириной Костылевой, матерью фигуристки Елены Костылевой.