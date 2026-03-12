Скидки
Маттео Риццо пропустит чемпионат мира — 2026

Комментарии

Итальянский фигурист Маттео Риццо не выступит на чемпионате мира — 2026, который пройдёт в Праге с 25 по 29 марта. Об этом свидетельствуют предварительные списки участников, опубликованные на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), где спортсмен числится как запасной.

От Италии на мировом первенстве выступят Даниэль Грассль и Габриэле Франджипани.

На минувших Олимпийских играх — 2026 Риццо выиграл бронзовую медаль командного турнира в составе итальянской сборной. Месяцем ранее он стал серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее стало известно о неучастии в чемпионате мира американских фигуристов Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса (танцы на льду), Алисы Лью (одиночное катание).

