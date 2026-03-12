Исследование Rambler&Co: россияне считают, что спортивные победы не должны стоить здоровья

Медиахолдинг Rambler&Co и Okko провели опрос, чтобы узнать, как россияне сегодня воспринимают фигурное катание – один из самых популярных видов спорта в стране. Исследование, в котором приняли участие более 2 тыс. человек, проходило с 26 февраля по 5 марта 2026 года и приурочено к премьере драматического сериала «На льду», доступного эксклюзивно в Okko с 6 марта.

Фигурное катание остаётся символом страны

Более трети респондентов (36%) считают фигурное катание одним из главных символов России на мировой арене. Еще 23% называют его важным, но не ключевым видом спорта. Для 26% опрошенных это просто одна из многих дисциплин, а 15% полагают, что сегодня её значение для имиджа страны уже не так велико.

Жёсткость тренеров – в разумных пределах

Почти половина россиян (46%) уверены, что жёсткость тренера допустима, но только в разумных пределах. 29% считают, что без строгости невозможно вырастить чемпионов. При этом 10% убеждены, что такой подход может ломать психику спортсмена, а 15% отмечают, что многое зависит от характера и возможностей конкретного ребёнка.

Не все считают фигурное катание самым жёстким видом спорта

Мнения о нагрузках в фигурном катании разделились. 49% участников уверены, что это один из самых тяжёлых видов спорта для детей. Однако 41% считают, что нагрузки в фигурном катании не выше, чем где-либо ещё, а 10% затруднились с ответом.

Цена побед – здоровье и детство

Большинство россиян считают, что за победы расплачиваются прежде всего здоровьем – так ответили 49% респондентов. Ещё 34% уверены, что спортсмены жертвуют детством и личной жизнью. Лишь 4% считают, что победы влияют прежде всего на психологическое состояние, а 13% убеждены, что высокая цена полностью оправдывается результатом.

Победы не должны стоить здоровья

Две трети опрошенных (66%) считают, что здоровье спортсмена важнее побед, и не готовы оправдывать травмы и перегрузки ради медалей. При этом 34% уверены, что победы в профессиональном спорте всё же стоят усилий и жертв.

Поддержка после карьеры

Россияне также считают важной психологическую поддержку спортсменов после завершения карьеры. Более половины участников (52%) убеждены, что она крайне необходима. Еще 16% считают, что помощь нужна в отдельных случаях, – например, после травм. 18% уверены, что спортсмены должны справляться самостоятельно, а 14% признались, что никогда не задумывались об этой проблеме.