Камила Валиева планирует выступить на турнире «Русский вызов» — источник

Российская фигуристка Камила Валиева рассматривает возможность выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов», который пройдёт в Санкт-Петербурге 4 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что в текущем сезоне регламент турнира не будет ограничивать участников в выборе темы и настроения гала-постановок. Мероприятие пройдёт в четвёртый раз в истории, его премьера состоялась в 2023 году в Москве.

Ранее Валиева уже принимала участие в чемпионате России по прыжкам, что стало первым для неё официальным турниром после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. Перед «Русским вызовом» спортсменка также намерена выступить на Кубке Первого канала.