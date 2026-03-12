Скидки
Алина Горбачёва рассказала, когда сможет полноценно вернуться на лёд после операции

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва поделилась с фанатами новостями о своём восстановлении после операции на колене в Германии. Она перенесла её в начале января.

«Новости отличные! Восстановление идёт с большим опережением графика.

Фото: из личного архива Алины Горбачёвой

В ближайшие дни у меня будет приём в центре восстановления, возможно, я приеду в Германию на три недели для прохождения курса физиотерапии. Через пять недель ещё одна консультация с доктором Штайном, и очень возможно, что я смогу выйти на лёд уже в конце апреля», — написала Горбачёва в своём телеграм-канале.

Напомним, Горбачёва из-за травмы мениска была вынуждена пропустить чемпионат России – 2026, который состоялся в декабре в Санкт-Петербурге.

