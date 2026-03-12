Зрителю стало плохо на юбилейном шоу Алексея Мишина в Санкт-Петербурге

Одному из зрителей стало плохо во время шоу, посвящённого 85-летию заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Алексея Мишина, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова с места событий.

Состояние зрителя ухудшилось после выступления в рамках шоу серебряного призёра чемпионата России – 2024 фигуристки Софьи Муравьёвой. Врачи оказали ему первую помощь и привели мужчину в чувство.

Концерт в честь Алексея Мишина проходит в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный». Мишину исполнилось 85 лет ранее, 8 марта.

Отметим, что до тренерской карьеры Мишин сам выступал в парном катании. Вместе с Тамарой Москвиной он выиграл серебро чемпионата мира — 1969.