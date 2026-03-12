Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Зрителю стало плохо на юбилейном шоу Алексея Мишина в Санкт-Петербурге

Зрителю стало плохо на юбилейном шоу Алексея Мишина в Санкт-Петербурге
Комментарии

Одному из зрителей стало плохо во время шоу, посвящённого 85-летию заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Алексея Мишина, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова с места событий.

Состояние зрителя ухудшилось после выступления в рамках шоу серебряного призёра чемпионата России – 2024 фигуристки Софьи Муравьёвой. Врачи оказали ему первую помощь и привели мужчину в чувство.

Концерт в честь Алексея Мишина проходит в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный». Мишину исполнилось 85 лет ранее, 8 марта.

Отметим, что до тренерской карьеры Мишин сам выступал в парном катании. Вместе с Тамарой Москвиной он выиграл серебро чемпионата мира — 1969.

Материалы по теме
«Жаль, что побежали ребята». Теперь Тутберидзе «крадёт» топ-учеников у Плющенко?!
«Жаль, что побежали ребята». Теперь Тутберидзе «крадёт» топ-учеников у Плющенко?!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android