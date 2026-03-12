«Закрылась в туалете и рыдала». Визажистка раскритиковала условия работы на шоу Загитовой

Визажистка из Краснодара Ирина Топал рассказала, с какими трудностями столкнулась во время работы на шоу «Ассоль» олимпийской чемпионки 2018 года, чемпионки мира Алины Загитовой.

«Как работа на ледовом шоу превратила моё 8 марта в кошмар.

Меня зовут Ира, я визажист и гримёр из Краснодара. 8 марта мне предложили поработать на мюзикле известной фигуристки в нашем ледовом дворце. Нужно было клеить парики, бороды и усы героям. Работа всего на три часа.

Вместо оплаты, как часто бывает на таких мероприятиях, мне предложили билет на этот же мюзикл. Я согласилась, так как это интересный кейс в портфолио и я уже так работала на шоу «Однажды в России» — после грима спокойно смотрела выступление из зала.

Кто же знал, что на самом деле я буду смотреть на арену на маленьком экране за кулисами в перерывах между переодеваниями и правками грима артистов, а на площадке пробуду не три, а целых девять часов.

Начнём с того, что на этапе подготовки ничего не было понятно: кто артисты, как они выглядят, каких героев играют и в каких переодеваются. Мне было очень сложно с ходу запомнить и соотнести, где и чей парик и усы. А сами артисты этого тоже не знали, и мне постоянно приходилось бегать и уточнять всё это, чтобы не ошибиться.

Некоторые из артистов капризничали и не хотели заранее клеить грим. Некоторые слишком поздно приехали, кроме того, у них постоянно были репетиции, и из-за этого всего почти весь объём работы свалился на меня единовременно.

Я научилась клеить бороды, плести косы и крепить парики за считаные секунды, моля, чтобы ничего не слетело на льду во время кульбитов. Работала в прямом смысле за четверых, хотя меня уверяли, что у них всегда справлялся один человек. Напомню, всё это – бесплатно, и даже еду сказали брать с собой, хотя на площадке был кейтеринг.

После окончания шоу я просто закрылась в туалете и рыдала от пережитого стресса и ответственности, которые на меня возложили. И если бы я знала, что вот таким окажется закулисье шоу-бизнеса, я бы никогда на это не согласилась», — сказала девушка в видео на своей странице в соцсети.