«Камила, ты нужна нам как воздух!» Мишин обратился к Валиевой на юбилейном шоу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин во время ледового шоу в честь своего юбилея в Санкт-Петербурге обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, которая начала своё возвращение в спорт после допинг-дисквалификации.

«Камила, ты нужна нам! Как воздух, как кислород. С тобой наше женское одиночное катание начнёт дышать полной грудью. На этом пути я желаю тебе большого успеха», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Концерт в честь Алексея Мишина проходит в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный». Мишину исполнилось 85 лет ранее, 8 марта.

