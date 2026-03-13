Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Никита Сарновский начал тренировки в группе Этери Тутберидзе

Никита Сарновский начал тренировки в группе Этери Тутберидзе
Комментарии

Российский фигурист Никита Сарновский приступил к тренировкам в группе Этери Тутберидзе после ухода из академии Евгения Плющенко.

«Никита Сарновский вышел на ледовую тренировку в группе Этери Тутберидзе», — приводит слова источника, близкого к ситуации, ТАСС.

10 марта спортсмены Никита и его младшая сестра София объявили у себя на страницах в соцсети, что покинули академию Евгения Плющенко, поблагодарив тренера и других специалистов клуба за совместную работу.

18-летний Сарновский проводит первый в карьере взрослый сезон. В минувшем феврале он выиграл чемпионат России по прыжкам в личном зачёте. В сезоне-2024/2025 он стал победителем финала Гран-при среди юниоров.

Материалы по теме
«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским
Эксклюзив
«На ЧР по прыжкам — 2026 я был фаворитом на бумаге». Интервью с Никитой Сарновским
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android