Все новости
Фигурное катание

Опубликован регламент конкурсов Кубка Первого канала по фигурному катанию — 2026

Опубликован регламент конкурсов Кубка Первого канала по фигурному катанию — 2026
Комментарии

21 и 22 марта в Санкт-Петербурге пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором примут участие ведущие фигуристы страны. Напомним, на нём будут представлены две команды — сборные Москвы и Санкт-Петербурга.

В телеграм-канале «Фигурное катание на Первом» был опубликован подробный регламент конкурсов на соревновании.

  • Конкурс мастерства на льду

Парное катание: тодес и вращательная поддержка на одной руке. Побеждает пара, которая исполнит максимальное количество оборотов или максимально продолжительный по времени элемент.

Танцы на льду: твизлы и поддержка по дуге. Побеждает дуэт, который исполнит максимально продолжительный по времени элемент.

Одиночное катание:

1. Вращения: один спортсмен от команды исполняет волчок на левой ноге, второй спортсмен исполняет либелу на левой ноге. Побеждает спортсмен, который исполнит максимальное количество оборотов.

2. Каскады: четыре одиночника из каждой команды поочередно исполняют один каскад или комбинацию.

3. Прыжковая дуэль: участвуют по два одиночника из каждой команды. Спортсмен из одной команды делает любой сольный прыжок более трёх оборотов, спортсмен из другой команды его повторяет. Первый, кто ошибся, выбывает.

  • Прыжковый баттл

1. Параллельные прыжки: каждая команда должна исполнить два разных параллельных парных прыжка и два разных параллельных парных каскада или комбинации из двух прыжков. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов за элементы.

2. Эстафета прыжков. Каждая команда должны исполнить в формате эстафеты прыжки в следующей последовательности: 3T, 3S, 3Lo, 3F, 3Lz, 3A, 4Т, 4Lo, 4S, 4F, 4Lz. Побеждает команда, которая исполнит элементы за минимальное количество времени.

  • Командные эстафеты

1. Полоса препятствий: соревнуются два одиночника, две спортивные пары и два танцевальных дуэта из каждой команды. Побеждает та команда, которая пройдёт полосу препятствий за минимальное количество времени.

2. Эстафета шагов: соревнуются два одиночника, две спортивные пары и два танцевальных дуэта из каждой команды. Побеждает та команда, которая пересечёт финишную черту первой.

3. Игрушкопад: соревнуются четыре любых спортсмена из каждой команды. Каждая команда должна собрать максимальное количество игрушек со льда за 60 секунд.

Камила Валиева и Аделия Петросян выступят на Кубке Первого канала за сборную Москвы
