На чествование Алисы Лью в Окленде собралось 7000 человек. Мэр вручила ей ключ от города

В четверг, 12 марта, в Окленде (Калифорния) прошло чествование двукратной олимпийской чемпионки американской фигуристки Алисы Лью. На чествование спортсменки у здания мэрии собралось 7000 болельщиков.

Мэр Барбара Ли вручила Лью символический ключ от города, назвала «героиней родного города» и похвалила её за то, что она представляла Окленд на мировой арене. На сцене выступали обладательница «Грэмми» Kehlani, рэперы G-Eazy и P-Lo и другие музыканты.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли и так здорово себя показали, это просто невероятно! Вижу столько людей. Я люблю Окленд, живу здесь всю свою жизнь. Буквально каждый день прохожу здесь пешком… с того катка», — приводит слова Лью Kron4.