Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

На чествование Алисы Лью в Окленде собралось 7000 человек. Мэр вручила ей ключ от города

На чествование Алисы Лью в Окленде собралось 7000 человек. Мэр вручила ей ключ от города
Комментарии

В четверг, 12 марта, в Окленде (Калифорния) прошло чествование двукратной олимпийской чемпионки американской фигуристки Алисы Лью. На чествование спортсменки у здания мэрии собралось 7000 болельщиков.

Мэр Барбара Ли вручила Лью символический ключ от города, назвала «героиней родного города» и похвалила её за то, что она представляла Окленд на мировой арене. На сцене выступали обладательница «Грэмми» Kehlani, рэперы G-Eazy и P-Lo и другие музыканты.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли и так здорово себя показали, это просто невероятно! Вижу столько людей. Я люблю Окленд, живу здесь всю свою жизнь. Буквально каждый день прохожу здесь пешком… с того катка», — приводит слова Лью Kron4.

Материалы по теме
Алиса Лью рассказала, как узнала, что рождена при помощи суррогатного материнства
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android