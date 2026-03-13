«Это действительно от балды». Сихарулидзе — о завышенных оценках на турнирах в России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о судействе на российских турнирах.

«Судейская тема здесь, внутри страны, это отдельный разговор. И что можно сказать? Во-первых, судьи точно так же должны переключиться на то, что появилось другое фигурное катание. Ведь они, как и спортсмены, четыре года не принимают участия ни в чём. Всё это просто по телевизору смотрится.

Кстати, у нас есть мощные судьи, которые судили не одни Олимпийские игры. Но четыре года они, конечно, тоже отключены от реальной судейской работы на международных турнирах. Им нужно это принять. Я тоже удивляюсь частенько, почему у нас такие высокие оценки на турнирах. Да, я в этом году не замечал такого, чтобы именно по расстановке мест было что-то криво. Ну, во всяком случае я про лидеров говорю. Это уже хорошо. Но почему такие баллы?

Пускай расстановка мест будет такая, как она и должна быть, но баллы действительно завышенные. То есть это действительно от балды. И вот на финале один спортсмен за короткую программу получил 99 баллов. Ну я им говорю: чего ему тут сидеть-то? Пусть он выигрывает у Малинина за короткую программу, в щелчок вот так. А спортсмен на самом деле совсем без катания. Гарантирую, что на международных турнирах он получит 67-68.

Мы проводим невероятное количество семинаров. И они участвуют. Но у нас есть такая русская забава. Она называется «мы хотим ребятам помочь». Наша русская забава. И я это слышу практически каждый раз, когда обращаю их внимание: «Ребят, слушайте, по местам-то вы их расставили так, как оно есть в реальности, но только почему такие баллы? Ну а что вы 500 не поставите?» Просто для интереса, понимаете? А они говорят: «Слушай, мы поддерживаем ребят».

Начиная с того, что фигуристы с ума сойдут, заканчивая тем, что это медвежьи услуги. Был пример, я ему рассказывал. Наш спортсмен, ему тренер говорит на тренировке: «Слушай, у тебя проблемы есть с вращениями, давай делай десять этих, десять этих». Он говорит: «Какие проблемы, я не понял, у меня проблемы с этим? У меня за компоненты 9 и 9,5. Какие у меня проблемы?» И я это рассказал судьям. Говорю: вот это поддержка. У него в реальности, и это я гарантирую, ну на семёрочку. А он получил 9 и 9,5», — сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».