Глава ФФККР оценил шансы российских фигуристов на возвращение на международные старты

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил шансы российских фигуристов на возвращение на международные старты.

«50 на 50. У юниоров, я думаю, 70 на 30, а у взрослых 50 на 50. Но только настоящие 50 на 50, не «бла-бла-бла», они есть. Прошлым летом был конгресс ISU. И раньше все вопросы, касающиеся жизнедеятельности международной федерации, проходили через конференцию. То есть десятки стран, их представители, президенты федераций голосовали по всем вопросам. Теперь ситуация чуть-чуть изменилась, причём в нашу сторону. Многие вопросы, и в том числе вопрос отстранения наших спортсменов от международных соревнований, входят теперь в компетенцию совета федерации. А это уже совсем небольшой круг людей, 15 человек. И само собой, решить какой-либо вопрос и убедить 15 человек, а точнее, восемь из них, намного легче.

Не помню, сколько стран – где-то 70. То есть это абсолютно разные подходы. И вот мы были очень довольны, что прошлым летом смогли поучаствовать в том, чтобы такое изменение произошло. Оно очень-очень серьёзное.

Сейчас, например, если бы всё оставалось как раньше, вы представляете, что такое на конференции сейчас поднять вопрос про русских? Тут же встаёт эстонец, латыш, украинец, чувак из Люксембурга, который рядом со мной сидел на конференции и больше всех кричал, что мы плохие. Говорю ему: «Слушай, а тебе чего надо-то вообще?» Он сидит, у него костюм красивый, платок завязан, всё такое, дядечка. И он, причём рядом со мной, был недоволен, когда речь про нас зашла. Я говорю: «Ты чего хочешь-то? Приезжай к нам. Чего ты тут суетишься? У тебя сколько спортсменов-то вообще?» Он такой: «Ну, не знаю». Говорю: «А я знаю». Вот эти люди, если бы они решали – не знаю, шансы были бы так себе. Финка, помните, каталась с нами, Сусанна Рахкамо? Она самая злостная мадам вообще», — сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».