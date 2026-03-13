«Для меня это просто понты». Сихарулидзе — о погоне фигуристов за четверными прыжками

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе назвал «понтами» желание фигуристов исполнять большое количество четверных прыжков на турнирах.

«У нас такая свободная беседа, поэтому скажу: для меня это просто понты какие-то. Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе. Ну, например, девушки. Это просто понты. Мы идём на это.

По телевидению ведущие говорят, что у людей заявлено столько-то четверных. Но послушай, вот с таким катанием, вот с этими понтами из трёх-четырёх четверных, когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й.

Поэтому тут надо понять, какая задача у людей стоит. Хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? На мой взгляд, девчонки сейчас не готовы были прыгать эти прыжки. У них рассыпались полностью все программы.

Но я по-другому немного на это смотрю. Каждый старт оцениваю с позиции «сегодня, здесь и сейчас», перекладываю его на Олимпийские игры, на чемпионат мира. Как это будет там? Я бы посоветовал им тоже перекладывать, потому что откататься без четырёх элементов, получить «854 балла» – это никакого отношения к реальности не имеет», — сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».