Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Точно не знаем, что будет». Сихарулидзе рассказал об изменениях календаря в новом сезоне

«Точно не знаем, что будет». Сихарулидзе рассказал об изменениях календаря в новом сезоне
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался об изменениях в календаре следующего сезона.

«Мы сейчас немножко «враспорочку» встали, потому что мы точно не знаем, что будет в следующем сезоне. И в этом году мы так рано, как, например, в прошлом, не сможем всё запланировать. Потому что у нас большие шансы по юниорам, а это совершенно другое расписание. И по взрослым.

Кстати, полностью будет меняться расписание международных соревнований со следующего сезона. Сезон будет начинаться намного-намного раньше и заканчиваться позже. Там ещё турниров чуть побольше будет. По-моему, будет полуфинал финала Гран-при, два полуфинала. В общем, расписание будет меняться конкретно.

Они идут в сторону к яркости программ. И, я так понимаю, программы будут сокращаться по времени: обе около 2:30-2:40 будут. И, конечно же, соответственно, у тебя будет уже намного меньше прыжков, элементов. И очень серьёзная штука ещё с разминкой. Скорее всего, разминки не будет. Будет перед соревнованиями – общая. Потом ты выходишь», – сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».

Материалы по теме
«Для меня это просто понты». Сихарулидзе — о погоне фигуристов за четверными прыжками
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android