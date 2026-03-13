«Точно не знаем, что будет». Сихарулидзе рассказал об изменениях календаря в новом сезоне

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался об изменениях в календаре следующего сезона.

«Мы сейчас немножко «враспорочку» встали, потому что мы точно не знаем, что будет в следующем сезоне. И в этом году мы так рано, как, например, в прошлом, не сможем всё запланировать. Потому что у нас большие шансы по юниорам, а это совершенно другое расписание. И по взрослым.

Кстати, полностью будет меняться расписание международных соревнований со следующего сезона. Сезон будет начинаться намного-намного раньше и заканчиваться позже. Там ещё турниров чуть побольше будет. По-моему, будет полуфинал финала Гран-при, два полуфинала. В общем, расписание будет меняться конкретно.

Они идут в сторону к яркости программ. И, я так понимаю, программы будут сокращаться по времени: обе около 2:30-2:40 будут. И, конечно же, соответственно, у тебя будет уже намного меньше прыжков, элементов. И очень серьёзная штука ещё с разминкой. Скорее всего, разминки не будет. Будет перед соревнованиями – общая. Потом ты выходишь», – сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».