Фигурное катание

«Это ничего бы не решило». Сихарулидзе — о том, почему ФФККР не стала судиться с ISU

«Это ничего бы не решило». Сихарулидзе — о том, почему ФФККР не стала судиться с ISU
Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе объяснил, почему организация не стала судиться с Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за недопуска россиян на международные старты.

«Наверное, они, во-первых, спокойно посмотрели на ситуацию. Во-вторых, как я и говорил, в том документе, который нам прислала ISU, всё было очень чётко прописано. И мы с ним согласились. У нас не было другого варианта. Раз согласились, значит, играем по этим правилам. Вот мы и сыграли.

Они 50% ребят допустили, 50% убрали. Слава богу, что хоть 50% получилось. Поэтому это был такой договор по этим документам. С удовольствием бы его поменял, но, к сожалению, в тех условиях у нас не было возможности это менять. Более того, наши диалоги с ними ни к чему не привели. Потому что [президент ISU] Ким и другие члены ISU говорили нам тогда: «Вы обалдели? Ни одна зимняя федерация вообще даже речи об этом не ведёт, а вам и это не нравится? Ну, мы тогда можем и поменять».

Но при этом получается, что последние пару лет, во всяком случае когда я уже активно касался фигурного катания, наша международная федерация ведёт себя очень открыто и отзывается. И начинать судиться с ними… Опять же, не всё в их власти. И они тебе пытаются объяснить и помочь, а ты говоришь: давай в суд, давай забрасывать…

Причём я практически уверен, что это ничего бы не решило. Ну, то есть суть в чём? Просто для того, чтобы ты написал, что подал в суд, и какой-то пиарчик себе хапнул. Но у нас не такая система работает. А если по делу: послушай, вы подписали документ, в котором говорится о правилах игры, а теперь вы подаёте в суд. Ну, молодцы», — сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».

Комментарии
