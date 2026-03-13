«Она не боролась с собой. Прямо показала, что умеет». Сихарулидзе — о Лью на ОИ-2026

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о выступлении двукратной олимпийской чемпионки Алисы Лью на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Я был на Олимпиаде и смотрел, например, [Алису] Лью. Кроме хорошего, ничего плохого не могу сказать. Это реально такая атмосфера была. Всё взлетело. Выходит японка – что-то она тут ковырнула, тут не ковырнула, что-то куда-то поехала, всё какое-то… И у Лью – такая открытость к миру. Любовь к своему делу, как будто бы это всё читается. И она не боролась с собой. Она прямо показала, что умеет. В зале особенно это ощущение было. Встали даже те, кто ходить не могут. Потому что там куча была ребят, итальянцев, которые просто пришли посмотреть, они понятия не имеют ни о каком фигурном катании.

Сидел рядом с ними – они не вставали на японок, они там что-то друг с другом обсуждали: тут упала, там это… Но всё это какая-то возня мышиная. И выходит человек… Причём если говорить по фигурке – она не совсем как сегодняшние фигуристки, она чуть поплотнее, то есть это не статуэтка-девочка. И вот она выходит, и эта энергия, программа, подбор всего в моём понимании – костюм, моська, музыка, сама суть программы – всё срабатывает», — сказал Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток».