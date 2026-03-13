Призёр ЧЕ-2023 фигуристка Репонд не примет участия в чемпионате мира в Праге

Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2023 швейцарская фигуристка Кимми Репонд не примет участия в чемпионате мира – 2026 в Праге (Чехия), об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Швейцарии.

«Для продолжения восстановления после травмы стопы, полученной во время олимпийского сезона, и по согласованию с командой Кимми было решено уделить большее внимание полному восстановлению, а также подготовке к следующему сезону.

Теперь Репонд сосредоточится на возвращении на соревновательный лёд в 2026-2027 годах, куда она планирует вернуться в своём наилучшем состоянии. Домашний чемпионат Европы 2027 года в Лозанне будет одним из её главных приоритетов», — говорится в релизе Федерации фигурного катания Швейцарии.

На Олимпийских играх – 2026 в Италии Репонд заняла 21-е место.

Чемпионат мира – 2026 по фигурному катанию пройдёт с 25 по 29 марта в Праге (Чехия).