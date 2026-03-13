Вероника Яметова будет тренироваться у Плющенко — источник

Российская фигуристка Вероника Яметова перешла в штаб к Евгению Плющенко, об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По сообщениям источника, одной из причин перехода 18-летней Яметовой в штаб к Плющенко стала необходимость изучения элементов ультра-си. Также стало известно, что фигуристка приступила к тренировкам с новым штабом в конце текущей недели.

Напомним, в начале сезона-2026 Яметова начала тренироваться у Сергея Давыдова. Ранее фигуристка тренировалась в Екатеринбурге под руководством Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

18-летняя Яметова является двукратной победительницей юношеских этапов Гран-при России, а также победительницей Финала Гран-при России. На чемпионате России – 2026 Яметова заняла 12-е место.