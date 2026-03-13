Семененко стал Человеком-бензопилой, Плющенко и Ягудин пожали руки. Фото юбилея Мишина

11 и 12 марта в СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург) состоялся юбилейный концерт в честь 85-летия заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Алексея Мишина, режиссёром которого стал Илья Авербух. На лёд вышли многие звёзды фигурного катания разных поколений, включая действующих спортсменов. Среди них был как ученики легендарного тренера, так и приглашённые гости.

Лучшие фото юбилейного шоу Алексея Мишина — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Поздравить наставника пришли олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, завершившие карьеру и ставшие тренерами Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Артур Гачинский, а также нынешние воспитанники Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Софья Муравьёва, Агата Петрова, Роман Хамзин и Герман Ленков.

Звёздный состав гостей возглавили Камила Валиева и Пётр Гуменник. Также в шоу приняли участие Елена Бережная, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Александр Плющенко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Александра Степанова/ Иван Букин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко и акробаты Анатолий Сластин/Григорий Забелло.