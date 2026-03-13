Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Андрей Мозалёв примет участие в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду»

Ученик Этери Тутберидзе фигурист Андрей Мозалёв сообщил, что примет участие в шоу весеннего тура Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

«Всем привет! Я приглашаю вас на ледовое шоу команды Этери Тутберидзе. Вас ждёт особенный вечер, наполненный яркими эмоциями и прекрасными впечатлениями. До встречи в вашем городе», – сказал Мозалёв в видео, опубликованном пресс-службой на странице тренерского штаба Этери Тутберидзе в соцсетях.

22-летний Мозалёв является бронзовым призёром чемпионата России – 2020. Также он принимал участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

Ранее своё участие в туре подтвердили Александра Трусова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

