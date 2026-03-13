«Нет никаких недопониманий». Давыдов раскрыл причину ухода Яметовой к Плющенко

Российский тренер Сергей Давыдов раскрыл причины ухода в группу Евгения Плющенко своей ученицы Вероники Яметовой. Ранее появилась информация, что фигуристка с конца этой недели тренируется у Плющенко.

«Да, действительно, Вероника с мамой приходили и решили уйти. Нет никаких недопониманий, всё мирно. Причина – хотим, чтобы Вероника параллельно с тренировками могла участвовать в шоу. У Евгения есть такая возможность», – приводит слова Давыдова «РИА Новости Спорт».

Яметова начала тренироваться у Сергея Давыдова в начале сезона-2026. Ранее фигуристка тренировалась в Екатеринбурге под руководством Владимира Гнилозубова и Елены Левковец.

18-летняя Яметова является двукратной победительницей юношеских этапов Гран-при России, а также победительницей Финала Гран-при России. На чемпионате России – 2026 фигуристка заняла 12-е место.