«Не готова согласиться». Вайцеховская — о словах Сихарулидзе о четверных прыжках у мужчин

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская раскритиковала мнение президента Федерации фигурного катания России (ФФККР) и олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе насчёт сложности программ в мужском одиночном катании.

«Прочитала расшифровку большого разговора Антона Сихарулидзе с ведущими шоу «Каток». И поняла, что не готова согласиться с уважаемым специалистом в том, что касается сложности мужских программ.

Цитировать полностью, простите, не буду, но смысл (вкратце) таков: четверные прыжки сжирают время, его не хватает на скольжение, на вращения, на другие элементы. Прыгать четверные чисто никто толком не умеет, и вставлять пять четверных в программу — это из разряда «назло маме отморожу уши». И вообще лучше сделать один квад чисто, чем пять — кое-как.

Всё это могло бы, наверное, работать, если бы наши парни соревновались не с Ильёй Малининым и не с Михаилом Шайдоровым. А, скажем, с Денисом Васильевсом. Но реальность у нас другая. И до тех пор, пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах — форменное самоубийство. Я бы вообще сказала, что в этом случае вообще не нужно никого посылать на международку — за абсолютной бессмысленностью этого мероприятия в плане возможного результата.

Заклинание «пусть сначала научатся кататься, вращаться и делать дорожки на четвёртый уровень», здесь не работает. Во всех сложнокоординационных видах спорта алгоритм для спортсменов един: сначала нарабатывается сложность прыжков, и только потом — стабильность их исполнения. Разумеется, я по умолчанию предполагаю, что фигурист изначально правильно научен технике прыжка, а не бросается на него, как камикадзе», – написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.