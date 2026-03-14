«С большим уважением, верный вам Женя». Плющенко трогательно поздравил Мишина с юбилеем

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в телеграм-канале пост, посвящённый недавнему юбилею его наставника, заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина.

8 марта Мишину исполнилось 85 лет. 11 и 12 марта в Санкт-Петербурге состоялись два гала-вечера, посвящённые юбилею известного тренера. В одном из них принял участие Плющенко, а также два других титулованных ученика Мишина — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алексей Урманов.

«Спасибо, мой дорогой Великий тренер. Я всегда был верен вам и нашему спортивному пути. Благодаря этому мы с вами достигли таких высот вместе! Я всегда буду помнить и ставить в пример своим спортсменам наш с вами нерушимый союз. Только вместе мы – сила! Ещё раз с днём рождения, с юбилеем, Алексей Николаевич! С большим уважением, верный вам Женя», — подписал Плющенко видео, на которых Мишин во время праздничного вечера тепло отзывается о своём подопечном.

Материалы по теме
От Валиевой до Плющенко и Ягудина! Все звёзды российской фигурки — на юбилее Мишина
От Валиевой до Плющенко и Ягудина! Все звёзды российской фигурки — на юбилее Мишина
Комментарии
