Бывший тренер Алисы Лью опровергла слухи о том, что запрещала подопечной пить воду

Лаура Липецки, бывший тренер двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию американки Алисы Лью, опровергла слухи о том, что запрещала своей подопечной пить воду во время тренировок.

«Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это неправда.

Здоровье и безопасность спортсменов всегда были моим главным приоритетом в моей тренерской деятельности. Алисе ни в коем случае не было запрещено пить воду или заботиться о своих физиологических потребностях.

Тренировки на высоком уровне требуют дисциплины, структуры и взаимного доверия между тренером и спортсменом. Но это никогда не означало отказа от такой базовой и важной вещи, как гидратация.

Я горжусь работой, которую мы проделали вместе, и желаю Алисе дальнейших успехов в карьере. Надеюсь, что мы все сможем сосредоточиться на поддержке спортсменов и нашего любимого вида спорта вместо того, чтобы распространять дезинформацию.

Спасибо тем, кто продолжает поддерживать и понимать, какой самоотдачи требует подготовка на высоком уровне.

Алиса не уходила из спорта, когда тренировалась у меня, поэтому, пожалуйста, прекратите хейт. Нам было очень весело вместе. На льду мы играли, и я следила, чтобы у неё было время поиграть с друзьями на льду, мы много смеялись, тренировались всего четыре часа в неделю, по субботам – всего 45 минут, по воскресеньям она ездила на другой каток или тренировалась сама, потому что она так хотела. Её никогда ни к чему не принуждали. Она стремилась ко всему сама и любила кататься. Я просто поддерживала в ней эту страсть. Так что, пожалуйста, прекратите хейт в мой адрес и восстановите хронологию. Спасибо», — написала Липецки у себя на странице в соцсети.