Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник и Алексей Мишин нанесли стартовый удар перед матчем «Зенит» — «Спартак» РПЛ

Пётр Гуменник и Алексей Мишин нанесли стартовый удар перед матчем «Зенит» — «Спартак» РПЛ
Комментарии

Пётр Гуменник, чемпион России по фигурному катанию и участник Олимпийских игр — 2026, занявший на них шестое место, а также заслуженный тренер СССР Алексей Мишин нанесли символический стартовый удар перед матчем Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'    

Фото: Кадр из трансляции

Алексей Мишин 8 марта отпраздновал 85-летний юбилей. Гуменник в детстве тренировался под его руководством.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

Календарь Российской Премьер-лиги
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android