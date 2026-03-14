Пётр Гуменник и Алексей Мишин нанесли стартовый удар перед матчем «Зенит» — «Спартак» РПЛ

Пётр Гуменник, чемпион России по фигурному катанию и участник Олимпийских игр — 2026, занявший на них шестое место, а также заслуженный тренер СССР Алексей Мишин нанесли символический стартовый удар перед матчем Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Фото: Кадр из трансляции

Алексей Мишин 8 марта отпраздновал 85-летний юбилей. Гуменник в детстве тренировался под его руководством.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).