Ученик Тутберидзе — о Гуменнике на ОИ: хотелось, чтобы поставили чуть больше, но что есть

Российский фигурист Арсений Димитриев оценил результат Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026, где спортсмен занял шестое место.

— Что думаете насчёт прокатов Петра Гуменника на Олимпиаде?

— Он молодец. Практически выдал свой максимум. Считаю, при таких условиях он правда молодец, справился с целью. Очень рад, что даже он попал в шестёрку. Потому что я рассчитывал, ему хотя бы там надо быть в десятке. То, что он занял шестое место, это очень даже круто, на мой взгляд.

— Не показалось, что судьи были излишне суровы к нему, из-за чего он не смог выиграть медаль?

— Это было ожидаемо даже в плане того, что на международном уровне очень ценится рейтинг. Чем больше ты соревнуешься, тем выше ставят оценки, поэтому было логично, что без выступлений ему не будут ставить высокие оценки, ведь его просто не знают. Хотелось, чтобы поставили чуть больше, но что есть, то есть, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.