Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ученик Тутберидзе: Петросян не надо было рисковать с квадом на ОИ, но у неё не было выбора
Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, оценил выступление Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

— Видели выступления Аделии Петросян на Олимпиаде?
— Конечно. И короткую, и произвольную мы смотрели в нашем центре. Болел за Аделию, очень хотел, чтобы у неё всё получилось. Считаю, что она молодец, боролась до конца.

— Какие впечатления остались от её прокатов?
— Жалко, что не сложилось, что не получился прокат [произвольной]. Не надо было идти на четверные рисковать, но у неё просто не было выбора, иначе даже за место, которое она заняла, могла бы и не побороться в таком случае. Но Аделия пыталась, она молодец. За риск ей большой респект.

— И всё же стоило ли рисковать?
— Думаю, что да. Как минимум она показала четверные, которых у девочек на Олимпиаде не было вообще. Даже попытавшись, она продемонстрировала, что квады должны присутствовать на соревнованиях такого уровня, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Трусова может обыграть всех, кто есть сейчас». Интервью с учеником Тутберидзе Димитриевым
Эксклюзив
«Трусова может обыграть всех, кто есть сейчас». Интервью с учеником Тутберидзе Димитриевым
