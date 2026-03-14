Ученик Тутберидзе: попросил Петросян привезти значок с ОИ. Ей было тяжело, но она смогла

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, что Аделия Петросян привезла ему значок с Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

— Общались ли с Аделией [Петросян] после её возвращения из Милана?

— Практически нет. Она вернулась, я её просил привезти мне какой-нибудь значок, символику Олимпиады, поэтому чуть успели перекинуться словами. Ничего серьёзного, просто сказал: «Молодец, с возвращением».

— В итоге она вам привезла значок?

— Да-да (улыбается). Аделия сказала, что тяжело было выбить, но она привезла, очень приятно. Уже второй мой значок с Олимпиады.

— А первый от кого?

— От Андрея Мозалёва (смеётся). Это то, что я просил привезти, потому что просто классная вещь. До сих пор даже у меня где-то на сумке висит, как вдохновение.

— Что вы почувствовали, когда увидели наших спортсменов на Олимпиаде после такого долгого недопуска?

— Я очень рад. Честно, в какой-то момент уже даже не надеялся, что нас хоть куда-то выпустят. Поэтому здорово, что хоть пару человек смогли выступить и вернуться на соревнования такого уровня, как это и должно быть. Будем надеяться, что нас скоро допустят, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.