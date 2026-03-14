Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе: хочу делать как минимум четыре квада — добавить или флип, или лутц в ПП

Ученик Тутберидзе: хочу делать как минимум четыре квада — добавить или флип, или лутц в ПП
Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, на какой максимальный контент нацелен в будущем.

— Что думаете про свою форму?
— Не могу сказать, что это прямо пик, но считаю, я сейчас в очень хорошей форме. Обычно это понимаю по тому, как выхожу после прокатов, особенно произвольной программы. В начале сезона даже на тренировках мне было сложно откатать произвольную программу. А сейчас особых проблем нет, даже на этом старте я достаточно неплохо себя чувствовал, несмотря на естественную усталость. Так что форма очень хорошая.

— На какой максимальный контент нацелены в будущем?
— Хотелось бы делать как минимум четыре четверных. То есть добавить или флип, или лутц в произвольную программу — четыре квада и аксель хотя бы, второй по возможности. Ещё тройной аксель вторым элементом в каскаде — это не то чтобы сложно для меня. Возможно, добавить вот эту не очень популярную фишку, пока что я видел её только у Владислава Дикиджи. Ну и в короткой программе, естественно, поменять сальхов или тулуп на более сложный четверной — флип и лутц. Наверное, пока что такие цели.

— Выходит, сейчас у вас пиковый контент из доступного вам набора?
— Да, текущий контент — это мой максимальный, потому что мне нечем его усложнять в данный момент. Пока что это предел, который я могу показать, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

