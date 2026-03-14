Ученик Тутберидзе рассказал, как начал совмещать фигурное катание и тренерство

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, как начал совмещать фигурное катание и тренерство.

— Вы сказали, что совмещали фигурное катание и тренерство, а как вообще пришли к этому?

— Дополнительно я занимался очень давно, ещё в Санкт-Петербурге, ко мне записывались, тренировались. А сейчас у меня своя группа, я веду любителей. Считаю, что это хороший старт для начала тренерской деятельности, потому что с ними работать проще — не такой уровень, не такая ответственность. Естественно, к этому я пришёл вынужденно, потому что надо как-то работать, зарабатывать на жизнь. Это интересно, абсолютно другая сфера, потому что я никогда не воспринимал любителей так, как сейчас работаю с ними. Я даже проникся, потому что они такие же спортсмены, у которых есть амбиции. Сейчас я помогаю Андрею Мозалёву с группой детей — так получилось, что ему отдали их, сказали тоже позаниматься. Он сразу попросил меня включиться в работу вместе с ним. Вдвоём тренировать детей гораздо проще, одному тяжело справляться. Меня тоже это очень затянуло, я понял, что в будущем хотел бы работать с детьми, потому что очень нравится это. Ты заряжаешься от них энергией — приходишь после тяжёлых тренировок в плохом настроении, а работать приятно. Да и видеть эти первые шаги в спорте, как они стремятся, идут к целям, равняются на нас. Особенно приятно, когда поздравляют нас после соревнований каких-то.

— Вам проще тренировать детей или взрослых?

— Не могу сказать, что прямо проще. Просто, естественно, с детьми интересней, потому что у них больше потенциал в будущем. Понимаешь всю ответственность, что ты закладываешь начало для будущих их свершений. Со взрослыми тоже достаточно легко работать, потому что им проще объяснить, атмосфера более спокойная, потому что нет такого, что ты заставляешь их работать. Любители сами себя заставляют, ты просто даёшь им материал, технику задания, подсказки, указываешь на ошибки. Поэтому со взрослыми тоже достаточно просто, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

