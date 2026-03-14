Ученик Тутберидзе Димитриев: Трусова может обыгрывать всех, кто катается на текущий момент

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, высказался о возвращении Александры Трусовой в спорт.

— Александра Трусова вернулась в штаб Этери Георгиевны, что думаете по этому поводу?

— Очень круто! Особенно осознавать, насколько Александра Трусова великий человек. Потому что после родов не прошёл и месяц, а она начала кататься. Сейчас она вообще прыгает четверной лутц! Это заслуживает большого уважения, я всегда относился к ней как к человеку, на которого стоит равняться. Она мой кумир, потому что пошла на то, чего раньше никогда не было, пробила грань невозможного. Поэтому я очень часто равнялся на неё, её характер, что после всего она делает такие вещи. То есть, конечно, круто, её катание с нами на тренировках заряжает меня ещё больше.

— А какие у вас мысли насчёт её камбэка в спорт?

— Моё мнение, что она вполне может конкурировать со всеми, кто есть сейчас. Даже не то чтобы конкурировать, она может обыгрывать всех, кто катается на текущий момент. Если, конечно же, позволит здоровье, потому что это самый главный фактор в нашем спорте. Считаю решающим условием даже не столько возможность выступать, сколько здоровье. По себе могу это сказать.

— Что думаете о её первом соревновании после возвращения?

— Смотрел выступление Саши на чемпионате России по прыжкам. Это нормально после такой паузы. Ей нужно было просто выйти, попробовать. И круто, что это не полноценные соревнования, а прыжковый турнир. Ей так, наверное, даже проще возвращаться.

— Как думаете, увидим ли мы Сашу в следующем сезоне?

— Думаю, что увидим точно. А с каким успехом и результатами — будет понятно уже в следующем сезоне. Но я думаю, что она точно появится, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.