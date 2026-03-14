Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ученик Тутберидзе: Трусова победила гравитацию квадами. Равняюсь на её характер, бойкость
Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, чему бы хотел научиться у Александры Трусовой.

— Есть ли что-то, чему бы вы хотели научиться у Александры Трусовой?
— Понятно, что она победила гравитацию, начала четверные прыгать. В основном равняюсь на её характер, бойкость, что она не сдаётся и не сдавалась, продолжает идти к своей цели. Неважно, какой, не только в спорте, но и в жизни. То есть она добивается всего, что поставит перед собой. И вот на это, наверное, я и равняюсь.

— Успели ли пообщаться с ней в реальной жизни?
— На тренировках, я не скажу, что прямо пообщались, перекинулись словами какими-то. Потому что я понимаю, что не могу пока что общаться на равных с ней, ведь для меня всё равно это человек, на которого ориентировался всю жизнь. А сейчас она находится рядом, мы вместе тренируемся… Для меня это сложно.

— Можете назвать любимые программы у Саши?
— Не могу выделить. Все программы мне нравились. Просто скажу, что нравится её катание, её стиль. А ещё отношение к спорту, характер, бойкость, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

