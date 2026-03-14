Ученик Тутберидзе — о работе тренером: хотел бы чаще помогать средним из нашего штаба

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал о работе тренером и результатах своих учеников.

— Что умеют ваши ученики?

— Да много что. В любителях, например, есть девочка, которая начала кататься позже, ей сейчас 16 лет. И она при том, что катается года три-четыре-пять, прыгает практически все двойные. Мы два года с ней занимаемся, с момента моего переезда в Москву, она пришла ко мне с одинарными и с плохим катанием. А сейчас она прыгает очень хорошо, считаю, и катание улучшилось очень сильно. Поэтому приятно, что моя работа даёт вот такие плоды.

— А профессионалов вы тренируете?

— В основном — нет. То есть бывает, приходят на дополнительные занятия — подтянуть скольжение или исправить какие-то прыжки. Но это в меньшей части, в основном у меня или дети, или взрослые любители. Иногда хотелось бы чаще работать со средними, именно в нашем штабе. То есть я даже пару раз просился просто выходить помогать, потому что для меня это интересно — набираться опыта. Даже не то чтобы заниматься, просто находиться и слушать, что исправляют, на что обращают внимание, как работают.

— Ездили ли вы со своими учениками на какие-то соревнования?

— Со взрослыми, с любителями, по возможности по Москве ездил раньше. Особенно, когда не тренировался, потому что было больше времени на это. Бывало, даже в Санкт-Петербург ездил. Но это больше совпадали обстоятельства, удавалось совместить со своими делами. А так, да, я выезжал на соревнования по городам с любителями. А детей пока только начинаем сейчас выставлять на старты. Будет тоже новый опыт, будет интересно.

— Было ли соревнование в роли тренера, которое вам запомнилось больше всего?

— Да нет особо. Понятно, что для любителей это такой же спорт, но ты не относишься к их соревнованиям так, как если бы выводил своего профессионального фигуриста на старты. Поэтому просто приятно, когда что-то получается, ну или грустно в случае неудачи. Понимаешь, над чем нужно работать, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.