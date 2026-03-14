Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Арсений Димитриев: цель на будущее — полноценно прийти работать тренером в штаб Тутберидзе

Комментарии

Российский фигурист Арсений Димитриев рассказал, что после спорта хотел бы полноценно прийти работать тренером в штаб Этери Тутберидзе.

— Чему у своих тренеров как у коллег по цеху вы научились?
— Не могу ничего выделить. Думаю, что весь опыт я перенимаю, и это даёт мне больше возможностей в тренерской деятельности.

— Хотели бы полноценно прийти работать в тренерский штаб Тутберидзе после спорта?
— Естественно, это цель на будущее. Конечно, хочется работать не просто где-то, а под таким руководством. И проще начинать, когда рядом находятся такие будущие коллеги.

— А какой у вас режим работы?
— Работаю больше вечером после тренировок. У меня есть основные тренировки в группе: вторник, среда, воскресенье. В остальные дни по возможности добавляю какие-то дополнительные тренировки на разных катках. А так работаю практически каждый день.

— Вы сказали, что перенимаете тренерский опыт у своего штаба. Используете ли какие-то их фишечки в своей работе?
— Я думаю, что это неосознанно происходит. Но, например, в нашем штабе даётся много упражнений по скольжению на раскатке. И я очень часто использую эти же задания с любителями и другими спортсменами, потому что проще отталкиваться от этого. А всё остальное, думаю, происходит неосознанно. То есть я могу сам не замечать, что говорю теми же словами или исправляю те же ошибки. Так что, естественно, перенимаю опыт, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Трусова может обыграть всех, кто есть сейчас». Интервью с учеником Тутберидзе Димитриевым
Эксклюзив
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android