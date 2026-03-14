Арсений Димитриев: цель на будущее — полноценно прийти работать тренером в штаб Тутберидзе

Российский фигурист Арсений Димитриев рассказал, что после спорта хотел бы полноценно прийти работать тренером в штаб Этери Тутберидзе.

— Чему у своих тренеров как у коллег по цеху вы научились?

— Не могу ничего выделить. Думаю, что весь опыт я перенимаю, и это даёт мне больше возможностей в тренерской деятельности.

— Хотели бы полноценно прийти работать в тренерский штаб Тутберидзе после спорта?

— Естественно, это цель на будущее. Конечно, хочется работать не просто где-то, а под таким руководством. И проще начинать, когда рядом находятся такие будущие коллеги.

— А какой у вас режим работы?

— Работаю больше вечером после тренировок. У меня есть основные тренировки в группе: вторник, среда, воскресенье. В остальные дни по возможности добавляю какие-то дополнительные тренировки на разных катках. А так работаю практически каждый день.

— Вы сказали, что перенимаете тренерский опыт у своего штаба. Используете ли какие-то их фишечки в своей работе?

— Я думаю, что это неосознанно происходит. Но, например, в нашем штабе даётся много упражнений по скольжению на раскатке. И я очень часто использую эти же задания с любителями и другими спортсменами, потому что проще отталкиваться от этого. А всё остальное, думаю, происходит неосознанно. То есть я могу сам не замечать, что говорю теми же словами или исправляю те же ошибки. Так что, естественно, перенимаю опыт, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.