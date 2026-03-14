Ученик Тутберидзе: стараюсь не ругать детей, работая тренером. Если капризничают — наезжаю

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, что ему интереснее — быть тренером или постановщиком.

— Ставили ли вы программы кому-то?

— Да. Я больше ставлю на соревнования любителям, потому что у меня их много достаточно. Скоро предстоит ставить программы своим детишкам-пятилеткам. Пару раз делал это на спортивные разряды, девочке одной. Не могу сказать, что делаю это идеально, это же один из моих первых опытов. В общем, ставил программы и взрослым, и детям, и даже средним, более профессиональным ребятишкам тоже пытался ставить. Думаю, наверное, не очень плохо получилось.

— А что вам интереснее — быть тренером или постановщиком?

— И то, и то интересно. Просто из-за маленького опыта, я пока что не так хорошо исполняю роль постановщика. В будущем посмотрим, если будет запал и вдохновение, может, станет интересно работать постановщиком. Но думаю, что больше буду тренером по прыжкам, технике, потому что больше с этим всегда работал, чем с постановками, скольжением и так далее.

Я больше добрый тренер, особенно с любителями. Не ругаюсь на них, потому что не вижу в этом смысла, они сами себя заставляют. А вот с детьми, как вы сказали про перенимание качеств, особенно у Этери Георгиевны, самое главное — это справедливость. Если работаешь хорошо, просто так не ругаюсь. Ну, я вообще стараюсь это не делать, пытаюсь по-хорошему работать с детьми. Естественно, если они капризничают, ничего не делают, то я наезжаю на них, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.