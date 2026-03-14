Ученик Тутберидзе: с учёбой проще — мы спортсмены, нам дают поблажки в виде неприсутствия

Российский фигурист Арсений Димитриев, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, как ему удаётся совмещать спорт, тренерство и учёбу.

— Как удаётся совмещать и спорт, и тренерство, и учёбу?

— Я сейчас учусь на третьем курсе в университете имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. Сложно, но приходится (улыбается). С учёбой проще из-за того, что мы спортсмены, нам дают поблажки какие-то в виде неприсутствия. То есть проще учиться, приходить, после — сдавать. А с работой всегда можно регулировать режим, если тебе становится тяжело, уменьшаешь количество и отдыхаешь. А в более простой период, когда становится меньше соревнований, добавляешь работу.

— Вы говорили, что во время восстановления думали об уходе в тренерство. Как удалось побороть эти мысли?

— Я много раз восстанавливался, много раз об этом думал. Но, опять же, приходил к выводу, что хочу кататься дальше, мне очень это нравится. Поэтому эти мысли улетали, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.