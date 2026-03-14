Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Димитриев ответил, почему решился на переход от Давыденко

Ученик Тутберидзе Димитриев ответил, почему решился на переход от Давыденко
Российский фигурист Арсений Димитриев рассказал, почему решил перейти от Кирилла Давыденко в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

— Давайте поговорим о вашем переходе к Этери Тутберидзе от Кирилла Давыденко. Как решились на это?
— На самом деле, очень спонтанно. Был достаточно неудачный сезон, первый или второй по взрослым. На обоих этапах Гран-при я очень плохо выступил, не отправился на чемпионат России и понял, что нужно что-то менять. Опять я упёрся, у меня не получается ничего исправить, это уже не зависит от тренеров и тренировочного процесса. Понял, что что-то во мне не то, нужно как-то себя стимулировать. Поэтому решил попробовать, думаю, что если уж и менять что-то, то на максимум. То есть я переходил без уверенности, что меня возьмут, просто решил, что надо пробовать. И я очень рад, что у меня взяли, всё получилось, и я нахожусь там, где я сейчас.

— В каких отношениях вы остались с предыдущим тренерским штабом?
— Поговорили, обсудили всё. Я объяснил свою точку зрения, что мне нужно что-то поменять, иначе я никуда дальше не продвинусь. Сказал, что дело не в вас, а это внутренняя у меня какая-то затычка, что-то нужно исправлять, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

