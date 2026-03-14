Ученик Тутберидзе Димитриев ответил, почему решился на переход от Давыденко

Российский фигурист Арсений Димитриев рассказал, почему решил перейти от Кирилла Давыденко в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

— Давайте поговорим о вашем переходе к Этери Тутберидзе от Кирилла Давыденко. Как решились на это?

— На самом деле, очень спонтанно. Был достаточно неудачный сезон, первый или второй по взрослым. На обоих этапах Гран-при я очень плохо выступил, не отправился на чемпионат России и понял, что нужно что-то менять. Опять я упёрся, у меня не получается ничего исправить, это уже не зависит от тренеров и тренировочного процесса. Понял, что что-то во мне не то, нужно как-то себя стимулировать. Поэтому решил попробовать, думаю, что если уж и менять что-то, то на максимум. То есть я переходил без уверенности, что меня возьмут, просто решил, что надо пробовать. И я очень рад, что у меня взяли, всё получилось, и я нахожусь там, где я сейчас.

— В каких отношениях вы остались с предыдущим тренерским штабом?

— Поговорили, обсудили всё. Я объяснил свою точку зрения, что мне нужно что-то поменять, иначе я никуда дальше не продвинусь. Сказал, что дело не в вас, а это внутренняя у меня какая-то затычка, что-то нужно исправлять, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.