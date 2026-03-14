Димитриев — о первых тренировках у Тутберидзе: очень побаивался кататься, находиться тут

Российский фигурист Арсений Димитриев рассказал, какие впечатления у него были от первых тренировок в группе Этери Тутберидзе.

— Помните первые впечатления от тренировок у Этери Тутберидзе?

— Было очень странное ощущение, особенно когда только на просмотр приходил, потому что для меня это что-то с чем-то… Кататься со спортсменами такого высокого уровня! Понятно, что там уже не было [Александры] Трусовой, [Камилы] Валиевой, предыдущего поколения. Но всё равно я понимал, что этот тренер воспитал таких крутых спортсменов. И, честно, очень побаивался кататься, находиться здесь. Было приятно, что мне сразу даже что-то сказали и где-то похвалили. Очень волнительно было мне, но в целом достаточно быстро освоился.

— Вы сказали, что были на просмотре. Сразу ли вас взяли?

— Да, у меня было мало времени на просмотр. Я приезжал буквально на пару дней. То есть я объяснил, что мне нужно что-то делать, поэтому решение необходимо принимать достаточно быстро. И мне сказали, что меня берут. Типа: «Возвращайся, как сможешь. Приезжай — и всё, уже будешь кататься у нас».

— Как вам дался переезд в Москву?

— На самом деле проще, чем я думал. Было легче осваиваться, потому что я не один переезжал. В том плане, что Андрей Мозалёв уже перешёл сюда, поэтому мне было проще освоиться, потому что есть друг, который что-то подскажет, где-то проведёт, поддержит, если тяжело. А, говоря о самом переезде, для меня он не первый — изначально я из Воронежа. Я так же уезжал от родителей в Питер, долгое время жил там один. И, в принципе, для меня в этом плане ничего сложного не было, изменений практически не было, — сказал Димитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.